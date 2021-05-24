Guyanese students top eight and 11 subjects at CAPE and CSEC 2020 examinations respectively
Following the announcement of the 2020 Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) and the Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) examinations, the Caribbean Examinations Council (CXC) has informed the Ministry of Education that several Guyanese students are on the regional merit list of top candidates by subject.
Based on the information provided Guyanese candidates secured 1st place rankings in eight subjects at the CAPE level and 11 1st place rankings at the CSEC level. Also, one Guyanese candidate achieved 1st place ranking for the Caribbean Certificate of Secondary Level Competence (CCSLC) in the Social Studies subject area.
The CAPE subjects are Information Technology Unit 1, Law Unit 1, Physics Unit 1, Tourism 1, Integrated Mathematics, Physics Unit 2 and Performing Arts Unit 2 (Cinematic arts). The CSEC subjects for which Guyanese students topped are Economics, Geography, Integrated Science, Mathematics, Physics, Principles of Accounts, Physical Education and Sport, Human and Social Biology, Portuguese, Food, Nutrition and Health Technical and Family and Resource Management Technical.
Our students including private candidates also earned places in the 1st to 10th position ranking in various subjects as is shown below. The Ministry of Education wishes to congratulate all our students for their exceptional performance and wish them all the very best in their future pursuits.
Guyanese candidates that are on the Regional Merit List of Top Candidates by Subject for the 2020 CXC examinations
CAPE 2020
|RANK
|SUBJECT
|STUDENT
|SCHOOL
|1ST
|INFORMATION TECHNOLOGY UNIT 1
|ISAAC MALLAMPATI
|QUEEN’S COLLEGE
|9TH
|CARIBBEAN STUDIES
|SARAH REID
|NEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
|1ST
|LAW UNIT 1
|PRENITA RAMCHARITAR
|PRESIDENT’S COLLEGE
|3RD
|LAW UNIT 1
|CHRISELLE PAUL
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.)
|LAW UNIT 1
|NAOMI HARTE
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|7TH
|LITERATURES IN ENGLISH UNIT 1
|ALICIALALL HIRALALL
|QUEEN’S COLLEGE
|1ST
|PHYSICS UNIT 1
|NAOMI JOHNSON
|PRESIDENT’S COLLEGE
|1ST
|ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1
|DONLEE CASTELLO
|QUEEN’S COLLEGE
|2ND
|ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1
|VIJAY SHARMA
|QUEEN’S COLLEGE
|8TH
|ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1
|KRISTEEN CHASE
|QUEEN’S COLLEGE
|9TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)
|ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1
|ADRIAN CONNELLY
|QUEEN’S COLLEGE.
|3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|SPANISH UNIT 1
|JORREL DE SANTOS
|QUEEN’S COLLEGE
|3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO.)
|ENTREPRENEURSHIP UNIT 1
|RASHEDA JEFFREY
|QUEEN’S COLLEGE
|5TH
|DIGITAL MEDIA
|MOHAMED BAKSH
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|5TH
|DIGITAL MEDIA
|CHITRA PERSAUD
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)
|ENTREPRENEURSHIP UNIT 1
|RASHEDA JEFFREY
|QUEEN’S COLLEGE
|1ST
|TOURISM 1
|MARIAH LAWRENCE
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|1ST
|TOURISM 1
|USHANNA MOHAN
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|1ST
|TOURISM 1
|DERRON VENTURE
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|TOURISM 1
|RAHEEM REDDOCK
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|2ND
|GREEN ENGINEERING UNIT 1
|JERON BOUCHER
|QUEEN’S COLLEGE
|3RD
|GREEN ENGINEERING UNIT 1
|BREON ALLICOCK
|PRESIDENT’S COLLEGE
|9TH
|GREEN ENGINEERING UNIT 1
|CHRISTINE HALLEY
|QUEEN’S COLLEGE
|5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BARBADOS.)
|LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1
|SETISHA WILSON
|ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
|8TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)
|LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1
|SAUDIA ISHMEAL
|ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
|1ST
|INTEGRATED MATHEMATICS
|RAVON BAYLEY
|ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
|1ST
|INTEGRATED MATHEMATICS
|SHANIAH MOORE
|ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
|9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|INTEGRATED MATHEMATICS
|KEYANA HODGE
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|9TH
|INTEGRATED MATHEMATICS
|RANDY HAMILTON
|MARIAN ACADEMY
|3RD
|FINANCIAL SERVICES STUDIES UNIT 1
|KAILIE RAMJOHN
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO, JAMAICA AND ST. KITTS AND NEVIS.)
|ACCOUNTING UNIT 2
|NICOLAS ALLY
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|GEOGRAPHY UNIT 2
|SHERLOCK LANGEVINE
|ST. STANISLAUS COLLEGE
|1ST
|HISTORY UNIT 2
|ELISHA DAVIDSON
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|4TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)
|HISTORY UNIT 2
|MIA BARKER
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|2ND
|LITERATURES IN ENGLISH UNIT 2
|ZOE SILLS
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO)
|LITERATURES IN ENGLISH UNIT 2
|SYDNEY SOLOMON
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO AND JAMAICA.)
|PHYSICS UNIT 2
|ZHARAL HOLLINGSWORTH
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|1ST
|PHYSICS UNIT 2
|LEMUEL WILLIAMS
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|1ST
|PHYSICS UNIT 2
|ABDUR-RAHMAN SATTAUR
|QUEEN’S COLLEGE
|1ST
|PERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS)
|DEBORAH DARLINGTON
|BERBICE HIGH SCHOOL
|6TH
|PERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS)
|TOWYANA NEWTON
|BERBICE HIGH SCHOOL
|4TH
|GREEN ENGINEERING UNIT 2
|MORIAH HAMILTON
|QUEEN’S COLLEGE
|10TH
|GREEN ENGINEERING UNIT 2
|AREEB ALI
|QUEEN’S COLLEGE
|6TH
|LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 2
|JAUREL HENDRICKS
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
CCSLC 2020
|RANK
|SUBJECT
|CANDIDATE
|SCHOOL
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS)
|SOCIAL STUDIES CCSLC
|TYRESE WILLIAMS
|ADULT EDUCATION ASSOCIATION
|10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS)
|SOCIAL STUDIES CCSLC
|ALEX RICHMOND
|ADULT EDUCATION ASSOCIATION
CSEC 2020
|RANK
|SUBJECT
|CANDIDATE
|SCHOOL
|2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|LALLCHAN GAJADHAR
|NEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
|5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|DUVINA SEURATTAN
|ANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
|5TH
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|JULIA BACCHUS
|MACKENZIE HIGH SCHOOL
|5TH
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|ANGELICA LOO
|MACKENZIE HIGH SCHOOL
|5TH
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|SARAH GHANI
|ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
|5TH
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|DAYWANTIE KAYDARNATH
|ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
|AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL
|HANNAH KETWAROO
|ST ROSE’S HIGH SCHOOL
|5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|BIOLOGY GENERAL
|ASHLEE JACK
|QUEEN’S COLLEGE
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|ECONOMICS GENERAL
|RISHI CHANDWANI
|MAE’S SECONDARY
|4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|ECONOMICS GENERAL
|SHIVSHANKAR CHAITRAM
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|4TH
|ECONOMICS GENERAL
|KRISTOFF ROBERT PERSAUD
|MORGAN’S LEARNING CENTRE
|7TH
|ENGLISH A GENERAL
|AMBER DILY’S DE GOEAS
|ST ROSE’S HIGH SCHOOL
|2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM GRENADA AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|ENGLISH B GENERAL
|SUDARSHANI SHARMA
|ST ROSE’S HIGH SCHOOL
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|GEOGRAPHY GENERAL
|KAYLA DECEMBER
|ST STANISLAUS COLLEGE
|1ST
|GEOGRAPHY GENERAL
|DEVESH DOODNAUTH
|ST STANISLAUS COLLEGE
|5TH (SHARED WITH A CANDIDATES FROM JAMAICA)
|GEOGRAPHY GENERAL
|LILIANNA ADRIAN
|ST STANISLAUS COLLEGE
|5TH
|GEOGRAPHY GENERAL
|MACASEY BARCLAY
|ST STANISLAUS COLLEGE
|10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|GEOGRAPHY GENERAL
|MESHECH JORDAN
|ST STANISLAUS COLLEGE
|1ST
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|SHIVNARINE SINGH
|ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
|2ND
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|LALLCHAN GAJADHAR
|NEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
|2ND
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|MARIYANA MOHINIE PACHAI
|ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
|2ND
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|YASHENA BISSOONDYAL
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|2ND
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|JAHEIM ODINGO KARL
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|2ND
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|RACHEL BACCHUS
|PRIVATE CANDIDATE
|10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|ANURADHA ASHANA REBAI
|ANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|LACTHME JAIGOBIN
|BERBICE HIGH SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|ANISHA LALBEHARI
|BERBICE HIGH SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|JARED ERIN BOURNE
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|REYAH ELIZABETH KHEMRAJ
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|REBEKAH RAMTAHAL
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|GRACE FALINE ANNISA CHARLES
|LEONORA SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|ANDREW LUKE CHINNATAMBI
|QUEEN’S COLLEGE
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|RASHEINA C. JADA OGLE
|QUEEN’S COLLEGE
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|BHEDESH SANJAY PERSAUD
|QUEEN’S COLLEGE
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|KAREEMAH RASHEED
|QUEEN’S COLLEGE
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|KAVITA HARRINARINE
|WEST DEMERARA GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|TRENNY ROVIN EDWARDS
|ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|ANNA EMILY GAFOOR
|ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|KELLEY KOOMKARRAN
|ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|TABITHA LETISHA ALVES
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|AZARRIAH JEFFREY
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|GEVESHWAR RAJKISHORE
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|10TH
|INTEGRATED SCIENCE GENERAL
|AZEEZAH ALEEM
|AL MADINAH ISLAMIC ACADEMY
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA, AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|MATHEMATICS GENERAL
|BHEDESH SANJAY PERSAUD
|QUEEN’S COLLEGE
|6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANTIGUA AND BARBUDA AND BARBADOS)
|MATHEMATICS GENERAL
|NIRVANA BABOOLALL
|ANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
|6TH
|MATHEMATICS GENERAL
|NADIYA SUKHDEO
|FRASER’S EDUCATIONAL INSTITUTE
|5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|OFFICE ADMINISTRATION GENERAL
|SHIVNARINE CHAITRAM
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|5TH
|OFFICE ADMINISTRATION GENERAL
|ATISHTA SEENARINE
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|5TH
|OFFICE ADMINISTRATION GENERAL
|CHAITRA SINGH
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS, CAYMAN ISLANDS, JAMAICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|PHYSICS GENERAL
|ANURADHA RAMSAROOP
|FRASER’S EDUCATIONAL INSTITUTE
|1ST (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)
|PRINCIPLES OF ACCOUNTS GENERAL
|SHANIA SATTAUR
|BRICKDAM SECONDARY SCHOOL
|10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|PRINCIPLES OF BUSINESS GENERAL
|CHIDIMA ANELE NURSE
|MORGAN’S LEARNING CENTRE
|1ST
|PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL
|JARED ERIN BOURNE
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|1ST
|PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL
|HEMWATTIE HARRYPERSAUD
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|3RD
|PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL
|KESHAV MANGAL
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BELIZE.)
|PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL
|JEUEL EROY BOURNE
|J.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
|8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO)
|PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL
|AJAY KISSOON
|CHASE’S ACADEMIC FOUNDATION
|1ST
|HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL
|KATHLEEN ADINA ADELA HAWKER
|CORENTYNE COMPREHENSIVE
|2ND
|HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL
|MESHECH JORDAN
|ST STANISLAUS COLLEGE
|5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)
|HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL
|CELINE MARIE FARINHA
|QUEEN’S COLLEGE
|7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BELIZE AND BARBADOS)
|HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL
|BHEDESH SANJAY PERSAUD
|QUEEN’S COLLEGE
|7TH
|HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL
|ATISHTA SEENARINE
|SARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
|1ST
|PORTUGUESE GENERAL
|ANALISA PERREIRA
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|2ND
|PORTUGUESE GENERAL
|BHEDESH PERSAUD
|QUEEN’S COLLEGE
|3RD
|PORTUGUESE GENERAL
|SANDEEP MANGAL
|PRIVATE CANDIDATE
|4TH
|PORTUGUESE GENERAL
|RHEMA RENNIE
|ST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
|5TH
|PORTUGUESE GENERAL
|LORELEI KANHAI
|QUEEN’S COLLEGE
|6TH
|PORTUGUESE GENERAL
|DIANNA PRINCE
|ST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
|7TH
|PORTUGUESE GENERAL
|RICARDO RAM
|THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
|8TH
|PORTUGUESE GENERAL
|CELINE FARINHA
|QUEEN’S COLLEGE
|9TH
|PORTUGUESE GENERAL
|NATHAN BRASSE
|ST STANISLAUS COLLEGE
|10TH
|PORTUGUESE GENERAL
|ILYAAS HAMID
|ST STANISLAUS COLLEGE
|1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.)
|FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICAL
|AJAY RAMGOLAM
|ST ROSE’S HIGH SCHOOL
|7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, GRENADA AND ST. LUCIA.)
|FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICAL
|RACHEL BACCHUS
|PRIVATE CANDIDATE
|1ST
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|SWASTI SAYTOO
|ANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
|1ST
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|DUVINA SEURATTAN
|ANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
|4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|TABITHA ALVES
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|4TH
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|LEANDRA SUKHNANDAN
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|EON FORTUNE
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|8TH
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|BRANDON JOSEPH
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|8TH
|FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL
|DIVINE ROSS
|ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
|8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|INDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICAL
|REUBEN ALLI
|WEST DEMERARA SECONDARY SCHOOL
|8TH
|INDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICAL
|KHUSHI DWARKA
|WEST DEMERARA SECONDARY SCHOOL
|3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)
|INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDING
|ANTHONY SUKRA
|NEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
|6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM ST. LUCIA.)
|INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDING
|BHOLANAUTH MANGROO
|HOPE SECONDARY SCHOOL