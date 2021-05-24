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Guyanese students top eight and 11 subjects at CAPE and CSEC 2020 examinations respectively

Staff Writer Staff WriterMay 24, 2021

Following the announcement of the 2020 Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) and the Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) examinations, the Caribbean Examinations Council (CXC) has informed the Ministry of Education that several Guyanese students are on the regional merit list of top candidates by subject.

Based on the information provided Guyanese candidates secured 1st place rankings in eight subjects at the CAPE level and 11 1st place rankings at the CSEC level. Also, one Guyanese candidate achieved 1st place ranking for the Caribbean Certificate of Secondary Level Competence (CCSLC) in the Social Studies subject area.

The CAPE subjects are Information Technology Unit 1, Law Unit 1, Physics Unit 1, Tourism 1, Integrated Mathematics, Physics Unit 2 and Performing Arts Unit 2 (Cinematic arts). The CSEC subjects for which Guyanese students topped are Economics, Geography, Integrated Science, Mathematics, Physics, Principles of Accounts, Physical Education and Sport, Human and Social Biology, Portuguese, Food, Nutrition and Health Technical and Family and Resource Management Technical.

Our students including private candidates also earned places in the 1st to 10th position ranking in various subjects as is shown below. The Ministry of Education wishes to congratulate all our students for their exceptional performance and wish them all the very best in their future pursuits.

Guyanese candidates that are on the Regional Merit List of Top Candidates by Subject for the 2020 CXC examinations

CAPE 2020

RANKSUBJECTSTUDENTSCHOOL
1STINFORMATION TECHNOLOGY UNIT 1ISAAC MALLAMPATIQUEEN’S COLLEGE
9THCARIBBEAN STUDIESSARAH REIDNEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
1STLAW UNIT 1PRENITA RAMCHARITARPRESIDENT’S COLLEGE
3RDLAW UNIT 1CHRISELLE PAULTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.)LAW UNIT 1NAOMI HARTETHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
7THLITERATURES IN ENGLISH UNIT 1ALICIALALL HIRALALLQUEEN’S COLLEGE
1STPHYSICS UNIT 1NAOMI JOHNSONPRESIDENT’S COLLEGE
1STANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1DONLEE CASTELLOQUEEN’S COLLEGE
2NDANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1VIJAY SHARMAQUEEN’S COLLEGE
8THANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1KRISTEEN CHASEQUEEN’S COLLEGE
9TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1ADRIAN CONNELLYQUEEN’S COLLEGE.
3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)SPANISH UNIT 1JORREL DE SANTOSQUEEN’S COLLEGE
3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO.)ENTREPRENEURSHIP UNIT 1RASHEDA JEFFREYQUEEN’S COLLEGE
5THDIGITAL MEDIAMOHAMED BAKSHST. STANISLAUS COLLEGE
5THDIGITAL MEDIACHITRA PERSAUDST. STANISLAUS COLLEGE
3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)ENTREPRENEURSHIP UNIT 1RASHEDA JEFFREYQUEEN’S COLLEGE
1STTOURISM 1MARIAH LAWRENCEST. STANISLAUS COLLEGE
1STTOURISM 1USHANNA MOHANST. STANISLAUS COLLEGE
1STTOURISM 1DERRON VENTUREST. STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)TOURISM 1RAHEEM REDDOCKST. STANISLAUS COLLEGE
2NDGREEN ENGINEERING UNIT 1JERON BOUCHERQUEEN’S COLLEGE
3RDGREEN ENGINEERING UNIT 1BREON ALLICOCKPRESIDENT’S COLLEGE
9THGREEN ENGINEERING UNIT 1CHRISTINE HALLEYQUEEN’S COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BARBADOS.)LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1SETISHA WILSONST. ROSE’S HIGH SCHOOL
8TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1SAUDIA ISHMEALST. ROSE’S HIGH SCHOOL
1STINTEGRATED MATHEMATICSRAVON BAYLEYST. ROSE’S HIGH SCHOOL
1STINTEGRATED MATHEMATICSSHANIAH MOOREST. ROSE’S HIGH SCHOOL
9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)INTEGRATED MATHEMATICSKEYANA HODGETHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
9THINTEGRATED MATHEMATICSRANDY HAMILTONMARIAN ACADEMY
3RDFINANCIAL SERVICES STUDIES UNIT 1KAILIE RAMJOHNTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO, JAMAICA AND ST. KITTS AND NEVIS.)ACCOUNTING UNIT 2NICOLAS ALLYTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO)GEOGRAPHY UNIT 2SHERLOCK LANGEVINEST. STANISLAUS COLLEGE
1STHISTORY UNIT 2ELISHA DAVIDSONTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)HISTORY UNIT 2MIA BARKERTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
2NDLITERATURES IN ENGLISH UNIT 2ZOE SILLSTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO)LITERATURES IN ENGLISH UNIT 2SYDNEY SOLOMONTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO AND JAMAICA.)PHYSICS UNIT 2ZHARAL HOLLINGSWORTHTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1STPHYSICS UNIT 2LEMUEL WILLIAMSTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1STPHYSICS UNIT 2ABDUR-RAHMAN SATTAURQUEEN’S COLLEGE
1STPERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS)DEBORAH DARLINGTONBERBICE HIGH SCHOOL
6THPERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS)TOWYANA NEWTONBERBICE HIGH SCHOOL
4THGREEN ENGINEERING UNIT 2MORIAH HAMILTONQUEEN’S COLLEGE
10THGREEN ENGINEERING UNIT 2AREEB ALIQUEEN’S COLLEGE
6THLOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 2JAUREL HENDRICKSTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL

CCSLC 2020

RANKSUBJECTCANDIDATESCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS)SOCIAL STUDIES CCSLCTYRESE WILLIAMSADULT EDUCATION ASSOCIATION
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS)SOCIAL STUDIES CCSLCALEX RICHMONDADULT EDUCATION ASSOCIATION

CSEC 2020

RANKSUBJECTCANDIDATESCHOOL
2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALLALLCHAN GAJADHARNEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALDUVINA SEURATTANANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
5THAGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALJULIA BACCHUSMACKENZIE HIGH SCHOOL
5THAGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALANGELICA LOOMACKENZIE HIGH SCHOOL
5THAGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALSARAH GHANIST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
5THAGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALDAYWANTIE KAYDARNATHST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
 AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERALHANNAH KETWAROOST ROSE’S HIGH SCHOOL
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)BIOLOGY GENERALASHLEE JACKQUEEN’S COLLEGE
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)ECONOMICS GENERALRISHI CHANDWANIMAE’S SECONDARY
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)ECONOMICS GENERALSHIVSHANKAR CHAITRAMSARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
4THECONOMICS GENERALKRISTOFF ROBERT PERSAUDMORGAN’S LEARNING CENTRE
7THENGLISH A GENERALAMBER DILY’S DE GOEASST ROSE’S HIGH SCHOOL
2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM GRENADA AND TRINIDAD AND TOBAGO)ENGLISH B GENERALSUDARSHANI SHARMAST ROSE’S HIGH SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA AND TRINIDAD AND TOBAGO)GEOGRAPHY GENERALKAYLA DECEMBERST STANISLAUS COLLEGE
1STGEOGRAPHY GENERALDEVESH DOODNAUTHST STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATES FROM JAMAICA)GEOGRAPHY GENERALLILIANNA ADRIANST STANISLAUS COLLEGE
5THGEOGRAPHY GENERALMACASEY BARCLAYST STANISLAUS COLLEGE
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)GEOGRAPHY GENERALMESHECH JORDANST STANISLAUS COLLEGE
1STINTEGRATED SCIENCE GENERALSHIVNARINE SINGHZEEBURG SECONDARY SCHOOL
2NDINTEGRATED SCIENCE GENERALLALLCHAN GAJADHARNEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
2NDINTEGRATED SCIENCE GENERALMARIYANA MOHINIE PACHAIZEEBURG SECONDARY SCHOOL
2NDINTEGRATED SCIENCE GENERALYASHENA BISSOONDYALABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
2NDINTEGRATED SCIENCE GENERALJAHEIM ODINGO KARLABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
2NDINTEGRATED SCIENCE GENERALRACHEL BACCHUSPRIVATE CANDIDATE
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO.)INTEGRATED SCIENCE GENERALANURADHA ASHANA REBAIANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALLACTHME JAIGOBINBERBICE HIGH SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALANISHA LALBEHARIBERBICE HIGH SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALJARED ERIN BOURNEJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALREYAH ELIZABETH KHEMRAJJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALREBEKAH RAMTAHALJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALGRACE FALINE ANNISA CHARLESLEONORA SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALANDREW LUKE CHINNATAMBIQUEEN’S COLLEGE
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALRASHEINA C. JADA OGLEQUEEN’S COLLEGE
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALBHEDESH SANJAY PERSAUDQUEEN’S COLLEGE
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALKAREEMAH RASHEEDQUEEN’S COLLEGE
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALKAVITA HARRINARINEWEST DEMERARA GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALTRENNY ROVIN EDWARDSZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALANNA EMILY GAFOORZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALKELLEY KOOMKARRANZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALTABITHA LETISHA ALVESABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALAZARRIAH JEFFREYABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALGEVESHWAR RAJKISHORESARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
10THINTEGRATED SCIENCE GENERALAZEEZAH ALEEMAL MADINAH ISLAMIC ACADEMY
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA, AND TRINIDAD AND TOBAGO)MATHEMATICS GENERALBHEDESH SANJAY PERSAUDQUEEN’S COLLEGE
6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANTIGUA AND BARBUDA AND BARBADOS)MATHEMATICS GENERALNIRVANA BABOOLALLANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
6THMATHEMATICS GENERALNADIYA SUKHDEOFRASER’S EDUCATIONAL INSTITUTE
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO)OFFICE ADMINISTRATION GENERALSHIVNARINE CHAITRAMSARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
5THOFFICE ADMINISTRATION GENERALATISHTA SEENARINESARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
5THOFFICE ADMINISTRATION GENERALCHAITRA SINGHSARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS, CAYMAN ISLANDS, JAMAICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO)PHYSICS GENERALANURADHA RAMSAROOPFRASER’S EDUCATIONAL INSTITUTE
1ST (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO)PRINCIPLES OF ACCOUNTS GENERALSHANIA SATTAURBRICKDAM SECONDARY SCHOOL
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO)PRINCIPLES OF BUSINESS GENERALCHIDIMA ANELE NURSEMORGAN’S LEARNING CENTRE
1STPHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERALJARED ERIN BOURNEJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
1STPHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERALHEMWATTIE HARRYPERSAUDJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
3RDPHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERALKESHAV MANGALJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BELIZE.)PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERALJEUEL EROY BOURNEJ.C. CHANDISINGH SECONDARY SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO)PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERALAJAY KISSOONCHASE’S ACADEMIC FOUNDATION
1STHUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERALKATHLEEN ADINA ADELA HAWKERCORENTYNE COMPREHENSIVE  
2NDHUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERALMESHECH JORDANST STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.)HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERALCELINE MARIE FARINHAQUEEN’S COLLEGE
7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BELIZE AND BARBADOS)HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERALBHEDESH SANJAY PERSAUDQUEEN’S COLLEGE
7THHUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERALATISHTA SEENARINESARASWATI VIDYA NIKETAN SCHOOL
1STPORTUGUESE GENERALANALISA PERREIRATHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
2NDPORTUGUESE GENERALBHEDESH PERSAUDQUEEN’S COLLEGE
3RDPORTUGUESE GENERALSANDEEP MANGALPRIVATE CANDIDATE
4THPORTUGUESE GENERALRHEMA RENNIEST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
5THPORTUGUESE GENERALLORELEI KANHAIQUEEN’S COLLEGE
6THPORTUGUESE GENERALDIANNA PRINCEST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
7THPORTUGUESE GENERALRICARDO RAMTHE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
8THPORTUGUESE GENERALCELINE FARINHAQUEEN’S COLLEGE
9THPORTUGUESE GENERALNATHAN BRASSEST STANISLAUS COLLEGE
10THPORTUGUESE GENERALILYAAS HAMIDST STANISLAUS COLLEGE
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.)FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICALAJAY RAMGOLAMST ROSE’S HIGH SCHOOL
7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, GRENADA AND ST. LUCIA.)FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICALRACHEL BACCHUSPRIVATE CANDIDATE
1STFAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALSWASTI SAYTOOANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
1STFAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALDUVINA SEURATTANANNA REGINA SECONDARY SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALTABITHA ALVESABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
4THFAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALLEANDRA SUKHNANDANABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.)FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALEON FORTUNEABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
8THFAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALBRANDON JOSEPHABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
8THFAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICALDIVINE ROSS  ABRAM’S ZUIL SECONDARY SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)INDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICALREUBEN ALLIWEST DEMERARA SECONDARY SCHOOL
8THINDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICALKHUSHI DWARKAWEST DEMERARA SECONDARY SCHOOL
3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.)INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDINGANTHONY SUKRANEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM ST. LUCIA.)INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDINGBHOLANAUTH MANGROOHOPE SECONDARY SCHOOL
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