Guyana Geology and Mines Commission – Notice
The Guyana Geology and Mines Commission, under the Ministry of Natural Resources, is seeking the named individuals to make Urgent contact with the Commission regarding their mining operation/s.
Persons who need to make Urgent contact with the Guyana Geology and Mines Commission
|Dredge Owner
|Nationality
|Last known Address
|Jonathan N Inniss-(152867539)
|Brazilian
|Lot 23 Lochaber West Canje, Berbice
|Sebastiao Nunes Da Silva- (YC399770)
|Brazilian
|178 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
|Alonso Da Silva Meneses- (YE016834)
|Brazilian
|42 Robb Street, Bourda, Georgetown
|Reginaldo Da Costa Sousa- (FU867012)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Lusimar P. Da Silva-(YE 117315)
|Brazilian
|210 New Garden street Queenstown, Georgetown
|Hermenegildo Ribeiro- (YC317053)
|Brazilian
|78 Robb Street Bourda, Georgetown
|Francisca Albiraci Da Silva- (YC251978)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Adao Augusto Da Silva- (FW201636)
|Brazilian
|Lot 76 Robb Street Bourda, G/town
|Adevaldo Araujo Da Silva- (114688560)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Adilon Silva De Oliveira- (YE477456)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Adriano Pereira Barros- (FT907756)
|Brazilian
|76 Robb Street Bourda, Georgetown
|Aldilan Ferreira De Castro- (GC603024)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/town
|Almi Chaves De Souza- (GJ697113)
|Brazilian
|102 Sandyman Palce and Croal Street, Georgetown
|Antonio C Guimaraes- (YF036143)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street , Georgetown
|Antonio D M Filho-(FP687759)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Antonio Edivaldo Sousa- (YC876077)
|Brazilian
|42 Robb Street , Georgetown
|Antonio Marco Lima Pereira- (YC646462)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/town
|Aveli Rodrigues-(114632212)
|Brazilian
|108 Durban Street, Werk-En- Rust, Georgetown
|Carlito A. De Miranda- (YC884247)
|Brazilian
|148 Regent Street Georgetown, Georgetown
|Catia Coelho-(YC247662)
|Brazilian
|1178 Herstelling N/Scheme, E.B.D
|Cicero Pereira Da Silva- (114288538)
|Brazilian
|Regent Guest House Regent Street , Georgetown
|Claudivan De Brito – (FS655424)
|Brazilian
|50 Second Avenue , Bartica
|Cleiton L Da Silva-(FU255528)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/Town
|Cristovao C. Noleto – (FT161242)
|Brazilian
|150 Sixth Street Alberttown, Georgetown
|Davi Rodrigues-(GG476122)
|Guyanese
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Delmarco L. De Franca- (FT090059)
|Brazilian
|43 Light Street Bourda , Georgetown
|Divino Bezerra Da Conceicao- (GB266978)
|Brazilian
|79 Robb Street , Bourda Georgetown
|Edilson Alves Da Silva – (113676771)
|Brazilian
|51 Robb & Albert Streets Bourda , Georgetown
|Edinarte Teixeira-(113136955)
|Guyanese
|Lot 44 Duncan Street, Bel Air Park, Georgetown
|Edvaldo Teixeira Cavalcante- (GC952649)
|Brazilian
|Lot 178 Charlotte Street, Georgetown
|Emerson De Paula Souza Ferreira-(FS202192)
|Brazilian
|Third Avenue , Bartica
|Erivaldo D Santos-(GB162875)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda , G/town
|Euzimar G Da Silva- (GG293525)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street , Georgetown
|Francisca Goncalves Leite- (FV097739)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda Georgetown, Georgetown
|Francisco Ferreira Da Silva Junior-(YB352821)
|Brazilian
|27 North Road Bourda , Georgetown
|Francisco F Alves-(FU746670)
|Brazilian
|1002 Kisskadee Street Meadow Brook Garden, Georgetown
|Francisco Ferreira Da Silva- (YE683475)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Francisco J Dias-(YC876016)
|Brazilian
|79 Robb Street , G/Town
|Gabriel C Rodrigues- (GL545945)
|Brazilian
|Lot 166 Charlotte Street, Georgetown
|Gabriel V Da Silva Neto- (YE016882)
|Brazilian
|Lot 81 Robb Street Bourda, Georgetown
|Gilson Ferreira De Sousa- (FO926131)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/town
|Heder F Gobbi-(GK498854)
|Brazilian
|Light Street Bourda, G/town
|Hugo Barbosa Da Silva- (FO803045)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Ismael Da Silva-(FU557891)
|Brazilian
|42 Light street Bourda, Georgetown
|Joao Batista De Moraes Silva- (114077987)
|Brazilian
|Lot 100 Bagotville, W.B.D
|Jose De Souza-(YC399784)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda , Georgetown
|Jose L Carvalho-(GB071934)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, G/town
|Jose Soares Sousa Filho- (YE057669)
|Brazilian
|Lot 81 Robb Street Bourda , Georgetown
|Jose A De Oliveira-(YE396951)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Jose L D Araujo-(GL056207)
|Brazilian
|Lot 1134 Block 1 Eccles , East Bank Demerara
|Jose Maria Alves De Lima- (YC114492)
|Brazilian
|46 Avenue , Bartica
|Junilson Santos-(FP339483)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Junior De Oliveira-(YE057673)
|Brazilian
|JJ Lama Avenue Bel Air , Georgetown
|Juvenal Silva Pereira- (FT703918)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Laecio L De Alencar- (GE215602)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/Town
|Laurence Tennyson Louis- (143833929)
|Guyanese
|Lot D31 Narel Compound Mon Repos Road, East Coast Demerara
|Lucilene D. Lima-(116514632)
|Brazilian
|52 Light Street Bourda, Georgetown
|Luis Vitor De Araujo- (YE311507)
|Brazilian
|Lot 74 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
|Marcelo Zimovskei-(FO412889)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/Town
|Marciano C N Da Costa- (YE619879)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Marcos Antonio Pereira De Arruda-(TIN 116652652)
|Brazilian
|59 Light Street Bourda, Georgetown
|Maria Das Dores Chagas Freire- (YB 566809)
|Brazilian
|42 Robb Street, Bourda, Georgetown
|Maria De Jesus Gomes Da Silva-(116614904)
|Brazilian
|Lot 60 Somerset Court Herstelling, E.B.D
|Maria G D Rocha-(GF485145)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/Town
|Miguel Da Cruz Boiko- (GH582434)
|Brazilian
|166 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
|Raimundo D. Da Silva- (YC490406)
|Brazilian
|1612 Congress Drive South Ruimveldt Park, Georgetown
|Raimundo Da Silva-(FR025295)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Raimundo F A Dos Santos- (YC455565)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Reginaldo G Da Silva- (GB082834)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, G/town
|Reginaldo Marinho- (YC884252)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Rivaldo Moreira Lima- (FS466013)
|Brazilian
|Lot 118 Fourth Street, Alberttown, Georgetown
|Roberto C Katsuda – BMG Mining-(FU453239)
|Brazilian
|Lot 92 Campbell Avenue, Campbellville, Georgetown
|Rogerio G Da Silva-(GJ225940)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, G/Town
|Rones C De Medeiros- (FU876047)
|Brazilian
|91 First Avenue , Bartica
|Suzana Da Silva-(GK410548)
|Brazilian
|79 Robb Street Bourda, G/town
|Tancredo Moreira Lima- (GD596502)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda , G/town
|Uelson Ribeiro Ferreira- (FW144049)
|Brazilian
|166 Charlotte Street, Georgetown
|Valmir De Jesus Rodrigues – (111195180)
|Brazilian
|Lot 1134 ‘EE’ Eccles , E.B.D
|Valter H. D. Cardoso- (112817614)
|Brazilian
|Lot 310-312 Church & Irving Street Queenstown, Georgetown
|Waldemir Pinho Castilho- (FU993823)
|Brazilian
|Lot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
|Walison De Lima-(114605487)
|Brazilian
|Lot 199 Deobirama Street Prashad Nagar , Georgetown
|Wanderson Sousa Santos- (FP474727)
|Brazilian
|Lot 72 Second Avenue, Bartica
|Yan M Da Silva-(154718881)
|Brazilian
|Lot 205 Good Hope H/Scheme, E.C.D