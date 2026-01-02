Search

Guyana Geology and Mines Commission – Notice

January 2, 2026

The Guyana Geology and Mines Commission, under the Ministry of Natural Resources, is seeking the named individuals to make Urgent contact with the Commission regarding their mining operation/s.

Persons who need to make Urgent contact with the Guyana Geology and Mines Commission

Dredge OwnerNationalityLast known Address
Jonathan N Inniss-(152867539)BrazilianLot 23 Lochaber West Canje, Berbice
Sebastiao Nunes Da Silva- (YC399770)Brazilian178 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
Alonso Da Silva Meneses- (YE016834)Brazilian42 Robb Street, Bourda, Georgetown
Reginaldo Da Costa Sousa- (FU867012)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Lusimar P. Da Silva-(YE 117315)Brazilian210 New Garden street Queenstown, Georgetown
Hermenegildo Ribeiro- (YC317053)Brazilian78 Robb Street Bourda, Georgetown
Francisca Albiraci Da Silva- (YC251978)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Adao Augusto Da Silva- (FW201636)BrazilianLot 76 Robb Street Bourda, G/town
Adevaldo Araujo Da Silva- (114688560)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Adilon Silva De Oliveira- (YE477456)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Adriano Pereira Barros- (FT907756)Brazilian76 Robb Street Bourda, Georgetown
Aldilan Ferreira De Castro- (GC603024)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/town
Almi Chaves De Souza- (GJ697113)Brazilian102 Sandyman Palce and Croal Street, Georgetown
Antonio C Guimaraes- (YF036143)BrazilianLot 79 Robb Street , Georgetown
Antonio D M Filho-(FP687759)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Antonio Edivaldo Sousa- (YC876077)Brazilian42 Robb Street , Georgetown
Antonio Marco Lima Pereira- (YC646462)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/town
Aveli Rodrigues-(114632212)Brazilian108 Durban Street, Werk-En- Rust, Georgetown
Carlito A. De Miranda- (YC884247)Brazilian148 Regent Street Georgetown, Georgetown
Catia Coelho-(YC247662)Brazilian1178 Herstelling N/Scheme, E.B.D
Cicero Pereira Da Silva- (114288538)BrazilianRegent Guest House Regent Street , Georgetown
Claudivan De Brito – (FS655424)Brazilian50 Second Avenue , Bartica
Cleiton L Da Silva-(FU255528)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/Town
Cristovao C. Noleto – (FT161242)Brazilian150 Sixth Street Alberttown, Georgetown
Davi Rodrigues-(GG476122)GuyaneseLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Delmarco L. De Franca- (FT090059)Brazilian43 Light Street Bourda , Georgetown
Divino Bezerra Da Conceicao- (GB266978)Brazilian79 Robb Street , Bourda Georgetown
Edilson Alves Da Silva – (113676771)Brazilian51 Robb & Albert Streets Bourda , Georgetown
Edinarte Teixeira-(113136955)GuyaneseLot 44 Duncan Street, Bel Air Park, Georgetown
Edvaldo Teixeira Cavalcante- (GC952649)BrazilianLot 178 Charlotte Street, Georgetown
Emerson De Paula Souza Ferreira-(FS202192)BrazilianThird Avenue , Bartica
Erivaldo D Santos-(GB162875)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda , G/town
Euzimar G Da Silva- (GG293525)BrazilianLot 79 Robb Street , Georgetown
Francisca Goncalves Leite- (FV097739)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda Georgetown, Georgetown
Francisco Ferreira Da Silva Junior-(YB352821)Brazilian27 North Road Bourda , Georgetown
Francisco F Alves-(FU746670)Brazilian1002 Kisskadee Street Meadow Brook Garden, Georgetown
Francisco Ferreira Da Silva- (YE683475)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Francisco J Dias-(YC876016)Brazilian79 Robb Street , G/Town
Gabriel C Rodrigues- (GL545945)BrazilianLot 166 Charlotte Street, Georgetown
Gabriel V Da Silva Neto- (YE016882)BrazilianLot 81 Robb Street Bourda, Georgetown
Gilson Ferreira De Sousa- (FO926131)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/town
Heder F Gobbi-(GK498854)BrazilianLight Street Bourda, G/town
Hugo Barbosa Da Silva- (FO803045)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Ismael Da Silva-(FU557891)Brazilian42 Light street Bourda, Georgetown
Joao Batista De Moraes Silva- (114077987)BrazilianLot 100 Bagotville, W.B.D
Jose De Souza-(YC399784)Brazilian79 Robb Street Bourda , Georgetown
Jose L Carvalho-(GB071934)Brazilian79 Robb Street Bourda, G/town
Jose Soares Sousa Filho- (YE057669)BrazilianLot 81 Robb Street Bourda , Georgetown
Jose A De Oliveira-(YE396951)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Jose L D Araujo-(GL056207)BrazilianLot 1134 Block 1 Eccles , East Bank Demerara
Jose Maria Alves De Lima- (YC114492)Brazilian46 Avenue , Bartica
Junilson Santos-(FP339483)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Junior De Oliveira-(YE057673)BrazilianJJ Lama Avenue Bel Air , Georgetown
Juvenal Silva Pereira- (FT703918)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Laecio L De Alencar- (GE215602)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/Town
Laurence Tennyson Louis- (143833929)GuyaneseLot D31 Narel Compound Mon Repos Road, East Coast Demerara
Lucilene D. Lima-(116514632)Brazilian52 Light Street Bourda, Georgetown
Luis Vitor De Araujo- (YE311507)BrazilianLot 74 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
Marcelo Zimovskei-(FO412889)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/Town
Marciano C N Da Costa- (YE619879)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Marcos Antonio Pereira De Arruda-(TIN 116652652)Brazilian59 Light Street Bourda, Georgetown
Maria Das Dores Chagas Freire- (YB 566809)Brazilian42 Robb Street, Bourda, Georgetown
Maria De Jesus Gomes Da Silva-(116614904)BrazilianLot 60 Somerset Court Herstelling, E.B.D
Maria G D Rocha-(GF485145)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/Town
Miguel Da Cruz Boiko- (GH582434)Brazilian166 Charlotte Street, Bourda, Georgetown
Raimundo D. Da Silva- (YC490406)Brazilian1612 Congress Drive South Ruimveldt Park, Georgetown
Raimundo Da Silva-(FR025295)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Raimundo F A Dos Santos- (YC455565)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Reginaldo G Da Silva- (GB082834)Brazilian79 Robb Street Bourda, G/town
Reginaldo Marinho- (YC884252)Brazilian79 Robb Street Bourda, Georgetown
Rivaldo Moreira Lima- (FS466013)BrazilianLot 118 Fourth Street, Alberttown, Georgetown
Roberto C Katsuda – BMG Mining-(FU453239)BrazilianLot 92 Campbell Avenue, Campbellville, Georgetown
Rogerio G Da Silva-(GJ225940)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, G/Town
Rones C De Medeiros- (FU876047)Brazilian91 First Avenue , Bartica
Suzana Da Silva-(GK410548)Brazilian79 Robb Street Bourda, G/town
Tancredo Moreira Lima- (GD596502)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda , G/town
Uelson Ribeiro Ferreira- (FW144049)Brazilian166 Charlotte Street, Georgetown
Valmir De Jesus Rodrigues – (111195180)BrazilianLot 1134 ‘EE’ Eccles , E.B.D
Valter H. D. Cardoso- (112817614)BrazilianLot 310-312 Church & Irving Street Queenstown, Georgetown
Waldemir Pinho Castilho- (FU993823)BrazilianLot 79 Robb Street Bourda, Georgetown
Walison De Lima-(114605487)BrazilianLot 199 Deobirama Street Prashad Nagar , Georgetown
Wanderson Sousa Santos- (FP474727)BrazilianLot 72 Second Avenue, Bartica
Yan M Da Silva-(154718881)BrazilianLot 205 Good Hope H/Scheme, E.C.D
